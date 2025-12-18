Уральского адвоката Соколова арестовали за госизмену

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес меру пресечения защитнику Алексею Соколову. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, адвоката обвиняют по ст. 275 УК РФ – "Государственная измена".

Соколов отправится в СИЗО, где пробудет по 15 февраля 2026 года. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, что накануне силовики пришли с обысками к Соколову и его коллегам - Ларисе Захаровой и Роману Качанову. По данным СМИ, правозащитники якобы осваивали грантовые средства от организаций, признанных нежелательными на территории страны.

Захарова и Качанова также пробудут в СИЗО по 15 февраля 2026 года. Обоих обвиняют по ч.3 ст.284.1 УК РФ – "Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ".