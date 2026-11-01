В Подмосковье зарегистрирован новый случай оспы обезьян

В подмосковной Домодедовской больнице диагностирован новый случай оспы обезьян.

С таким диагнозом госпитализирован 38-летний пациент. Это уже третий случай за последний месяц и восьмой – за последние два года, сообщает пресс-служба клиники. Ранее стало известно о госпитализации и в Московской области пяти человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. Это трое мужчин и две девушки в возрасте 21–35 лет.

Оспа обезьян - острое зоонозное вирусное заболевание, вызываемое вирусом из рода ортопоксвирусов. Оспа обезьян представляет опасность для человека, хотя в большинстве случаев протекает легче, чем натуральная оспа. Летальность составляет от 0,1% до 11% в зависимости от штамма вируса и состояния здоровья пациента.