В Москве суд отменил предупреждение ФАС к РУСАЛу по ценам на алюминий

В Москве удовлетворены требования алюминиевой компании РУСАЛ, касавшиеся отмены предупреждения антимонопольщиков о корректировке внутренних цен на алюминий.

Решение принял Арбитражный суд столицы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила ТАСС о несогласии с решением суда и намерении обжаловать вердикт.

РУСАЛ с 1 октября изменил формулу цены на алюминий для российских потребителей. Пересмотр механизма происходит на фоне претензий ФАС к действующей системе и многомиллиардного иска Каменск-Уральского металлургического завода к торговому дому компании.

Несколько лет российские потребители указывали на проблемы с формированием цены, а теперь РУСАЛ сам меняет подход к расчетам. Это открывает вопрос не только о стоимости будущих поставок, но и о том, насколько обоснованными были цены, по которым металл продавался российским предприятиям раньше.