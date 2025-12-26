В России в суд ушло дело о "самострелах" в зоне СВО ради выплат

В России ушло в суд дело двух военных. Они якобы ранили себя ("самострелы"), чтобы получить выплаты.

По версии следствия, военнослужащие умышленно ранили друг друга, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы. За каждое ранение до ноября 2024 г. выплачивалась компенсация в 3 млн руб. независимо от тяжести травмы. Медики, находившиеся "в доле", вшивали осколки и оформляли фиктивные справки, которые затем становились основанием для вознаграждений, сказано в деле.

Речь идёт о начальнике группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Константине Фролове (Палач) и командире бригады Артёме Городилове. Они признали вину и заключили досудебное соглашение, пишет "Ъ".