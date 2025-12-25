В 2025 году послания президента Федеральному собранию не будет

В 2025 году оглашения послания президента Федеральному собранию не будет, "но оно состоится своевременно", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О причине, по которой в этом году Путин не обращался к Федеральному собранию, Песков говорить тоже не стал. "Это решение главы государства, это же его послание. После того как президент посчитает необходимым, оно состоится – и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно", - цитируют "Ведомости" Пескова.

Интересно, что на самом деле обращения главы государства к Федеральному собранию – это не прерогатива и не "решение" президента, а прописанная в Конституции норма.

Согласно Конституции, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Впервые Владимир Путин впервые пренебрег правилом о ежегодном оглашении послания в 2017 году. Тогда послание перенесли на март 2018 года – оно состоялось за три недели до президентских выборов (на которых победил Владимир Путин). Не было послания и в 2022 году.

Источники, близкие к администрации президента, сообщают, что подготовка к посланию шла в начале 2025 года, но была приостановлена. Инсайдеры не исключают, что работа над посланием может возобновиться ближе к старту предвыборной кампании в Госдуму (выборы состоятся в сентябре 2026 года). Другие источники говорят, что дата послания будет зависеть от развития ситуации с СВО и хода переговоров с США и Украиной.

В последний раз президент обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. – за три недели до выборов главы государства.