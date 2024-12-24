Песков ответил на вопрос о точной дате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле пока не определились с точной датой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Пока нет точной даты", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что послание точно не будет оглашено до конца 2024 года. По его словам, Путин выступит с обращением в конце зимы 2025-го или весной.

Напомним, в прошлый раз президент выступал с посланием 29 февраля 2024 года, незадолго до президентских выборов, на которых победил.