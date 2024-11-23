В Кремле назвали возможную дату оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию через несколько месяцев.

По данным пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, "пока нет точных дат", однако послание точно не будет оглашено до конца 2024 г. Путин выступит с обращением в конце зимы 2025-го или весной, сообщил ТАСС Песков.

Напомним, в прошлый раз президент выступал с посланием 29 февраля 2024 г., незадолго до президентских выборов, на которых победил.