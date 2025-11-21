В Югре с 22 до 27 пунктов расширят список видов деятельности, которым нельзя заниматься мигрантам

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время своей первой пресс-конференции в статусе главы региона рассказал, как правительство округа будет регулировать потоки мигрантов.

"Вопрос больной для нашего региона. Он имеет большую историю. Те, кого мы сейчас называем мигрантами, ранее приезжали в регион, чтобы найти работу. Многие из них на самом деле преследовали другую цель – оставить тут свои корни и не вносить вклад в экономику. Они нарушают законодательство", - сказал Кухарук.

На этом фоне власти Югры начали регулировать появление мигрантов в округе. С 8 до 22 расширен список видов экономической деятельности, которой не могут заниматься мигранты. С 1 января к ним добавится ещё 5.

"На 30% мы повышаем стоимость патента", - сказал губернатор, уточнив, что будет усилен контроль работодателя за теми, кто приехал работать по квоте.

Ещё одно направление – работа правоохранителей: следует жёстко реагировать на нарушение мигрантами закона. Также в округе ищут тех, кто помогает мигрантам незаконно получить гражданство России. Следует также отслеживать судьбу тех, кто приехал законно: приехали, поработали, хватит, пусть уезжают, сказал Руслан Кухарук.

29 мая 2025 г. в думе Югры разгорелись баталии по поводу миграционной политики. Во время дискуссии неожиданное мнение высказал депутат Халид Таги-Заде.

"Мигранты разные. Что касается узбеков. Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством. Как известно, последним правителем был хан Кучум, правящая династия Шейбонидов, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты сюда ездят на историческую родину", – сказал Таги-Заде.