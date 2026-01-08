"Европа сделала шаг к военному столкновению с Россией"

"Коалиция желающих" сделала решительный шаг к военному столкновению с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи в Париже 6 января.

Как сообщалось, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных войск на Украине после завершения военного конфликта. Фактически Франция и Британия намерены создать военные базы по всей Украине, а подписание декларации открывает путь к созданию правовой основы для этого, говорится в заявлении британских властей. Сийярто считает это крайне опасным.

"Стремясь создать военное присутствие в Украине, страны Западной Европы создают риск прямой войны с Россией. Венгрия останется в стороне. Мы поддерживаем мирные переговоры, в том числе переговоры на самом высоком уровне между США и Россией, и решительно отвергаем этот последний шаг к войне", – написал венгерский министр.

В декабре Венгрия отказалась и от финансирования Киева (наряду со Словакией и Чехией).

Россия категорически возражает против ввода иностранных войск на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что такой шаг приведет к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Характерно, что США дистанцировались от планов Британии и Франции и не поддержали их.