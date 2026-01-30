Проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила повысили до 32 рублей

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новый тариф на перевозку пассажиров в Нижнем Тагиле. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с 6 февраля проезд в общественном транспорте для тагильчан повысится и будет стоить 32 рубля.

Как заявил вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, тариф по городу один для всех – ни муниципальные, ни частные перевозчики не смогут превысить эту стоимость проезда. При этом предусмотрены скидки отдельным категориям граждан на проезд и перевозку багажа на электрическом транспорте. Так, стоимость одной такой поездки для людей предпенсионного возраста, пенсионеров и школьников муниципальных образовательных учреждений составит 24 рубля.

Как добавили в мэрии, в последний раз проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила повышали в июле 2024 года, когда билет стал стоить 28 рублей. До этого его стоимость равнялась 24 рублям.

Напомним, в соседнем Екатеринбурге стоимость проезда в транспорте с ноября 2025 года взлетела до 42 рублей за поездку. Глава города Алексей Орлов называл повышение "вынужденной мерой". При этом школьники Екатеринбурга ездят в транспорте бесплатно в отличие от Нижнего Тагила, где местная дума отклонила эту инициативу, несмотря на поручение губернатора.