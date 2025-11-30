Нижнетагильские школьники продолжат платить за проезд

Нижнетагильские школьники не будут ездить бесплатно - инициативу отклонила городская дума. Ранее бесплатный проезд для детей сделали в Екатеринбурге.

КП-Екатеринбург сообщает, что решением думы для школьников и пенсионеров в Нижнем Тагиле сохранены существующие льготы - они платят за проезд 20 рублей вместо 28.

Причина такого решения – финансовые сложности, а также организационные вопросы. В Нижнем Тагиле кроме муниципального транспорта работают четыре частные транспортные компании. В мэрии заявили, что посчитать, сколько они перевозят школьников, сложно. Соответственно, непросто посчитать размер компенсации для частников.

Задачу обеспечить бесплатный проезд детям до 18 лет поставил главам городов губернатор Денис Паслер, после распоряжения ввести такую меру в столице региона. Транспорт стал бесплатным для школьников и студентов колледжей Екатеринбурга с 1 сентября. В столице Урала это проще реализовать, поскольку весь городской транспорт обслуживается через брутто-контракты. "Они быстро должны справиться — но это только один город, область большая, с главами продолжим эту работу. Наша задача — такую систему сделать во всей области, во всех городах, где есть муниципальный транспорт", - распорядился Паслер.