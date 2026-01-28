28 Января 2026
Политика Москва Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Экс-депутат Вороновский, проходящий по делу о взятке, не признал вину

Бывший кубанский министр, вице-губернатор и депутат Госдумы Анатолий Вороновский выразил своё отношение к предъявленному обвинению по делу о взятках.

"Свою невиновность я буду доказывать. Считаю, обвинения неосновательны. Себя виновным не чувствую", - приводит ТАСС заявление Вороновского, сделанное в суде.

Следствие считает, что в 2019-20 гг., занимая пост заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский систематически получал взятки от директора "Дагомысского ДРСУ" Сафарбия Напсо. Вороновский при лишении его неприкосновенности заявил тогда ещё коллегам, что виновным себя не признает, считает, что расследование ошибается и готов с ним сотрудничать.

Интересно, что в 2021 г. Вороновский участвовал в выборах в Госдуму как член партийного списка и не прошёл в парламент, но потом ему достался вакантный мандат. Теперь этот мандат снова перейдет другому представителю партии.

