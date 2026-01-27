Обвиняемого в госизмене уральского правозащитника Соколова оставили в СИЗО

Заключение под стражу уральского правозащитника Алексея Соколова признано законным. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Соколова обвиняют по статье 275 УК РФ "Государственная измена". В декабре 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 15 февраля 2026 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, сам Алексей Соколов и его адвокаты подали апелляционные жалобы. Они просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Облсуд, рассмотрев в закрытом заседании материалы дела и заслушав мнения сторон, оставил постановление райсуда без изменений. Правозащитник будет находиться в СИЗО.

Напомним, в декабре прошлого года силовики пришли с обысками к Соколову и его коллегам Ларисе Захаровой и Роману Качанову. По данным СМИ, правозащитники якобы осваивали гранты от организаций, признанных нежелательными на территории страны.

Захарова и Качанов также пробудут в СИЗО до 15 февраля 2026 года. Обоих обвиняют по статье УК "Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ".