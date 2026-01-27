Арестовано имущество депутата Госдумы Дорошенко и экс-депутата Вороновского

Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры России об обращении имущества в доход государства наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата парламента Анатолия Вороновского. Об этом сообщает ТАСС.

Из материалов следует, что Вороновский, возглавлявший с 2015 по 2017 год департамент транспорта и министерство транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Ответчиками по иску проходят также Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще 25 лиц.

В декабре Басманный суд Москвы отправил под арест экс-депутата Госдумы от "Единой России" и экс-заместителя губернатора Кубани Анатолия Вороновского. Его обвиняют во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что в 2019-2020 годах, занимая пост заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский систематически получал взятки от директора "Дагомысского ДРСУ" Сафарбия Напсо.