Дочерние структуры "Внуково" и "Шереметьево" собираются участвовать в аукционе по продаже "Домодедово"

Дочерние структуры аэропортов "Шереметьево" и "Внуково" могут стать владельцами "Домодедово". Обе компании намерены принять участие в повторном аукционе.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя "Шереметьево", ООО "Перспектива" уже подало заявку. В то же время "Ведомости" передают слова совладельца "Внуково" Виталия Ванцева, что "Московский международный аэропорт", в случае победы, может привлечь партнеров для управления таким "непростым объектом" как "Домодедово".

Ранее государство не смогло с первого раза продать аэропорт Домодедово, торги были признаны несостоявшимися. Единственного заявившегося участника – ИП Богатого Евгения Витальевича – не допустили к торгам. Между тем, гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко заявил, что в случае проведения второго этапа конкурса по продаже Домодедово АО "МАШ" примет в нем участие.

Прием заявок стартовал22 января, сам же аукцион состоится 29 января. Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива – 132,2 млрд руб. – с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения – 10% от начальной цены.