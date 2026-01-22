Дело главы "милицейской" ОПГ из Екатеринбурга Соболя вернули прокурору

22 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба судов Свердловской области

Дело главы "милицейской" ОПГ из Екатеринбурга Соболя вернули прокурору

Уголовное дело экс-начальника ОБНОН Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя возвращено прокурору. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

По версии обвинения, Соболь организовал и возглавил преступную группу. К участию в банде он привлек двух оперуполномоченных УВД Кировского района, один из которых вовлек в нее еще двоих соучастников. Всего на счету ОПГ 11 доказанных убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия.

В сентябре 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Соболя виновным. Ему было назначено 16 лет колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Владислав Соболь в суде(2026)|Фото: пресс-служба судов Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, приговор был обжалован самим Владиславом Соболем и его адвокатом. Также было подано апелляционное представление прокурора.

В итоге областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор районного суда и вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Кроме этого, Соболю продлен срок содержания под стражей до 21 марта 2026 года.

Напомним, что прошлой осенью был вынесен приговор и другим членам "милицейской" ОПГ.

Теги: Соболь, ОПГ, дело, прокурор, суд, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.09.2025 13:59 Мск В Екатеринбурге осужден участник "милицейской ОПГ" Котик
Ранее 11.09.2025 08:43 Мск В Екатеринбурге вынесли приговор экс-начальнику ОБНОН Кировского района и организатору ОПГ Соболю
Ранее 04.09.2025 10:26 Мск Экс-милиционера Семенюка, обвиняемого в групповом убийстве в 2000-ых, отправили в колонию
Ранее 25.04.2025 15:58 Мск Экс-полицейский из Екатеринбурга предстанет перед судом за организацию убийства 11 человек в 2000-ых
Ранее 05.03.2025 09:28 Мск Екатеринбургский суд оставил в СИЗО экс-милиционера, обвиняемого в групповом убийстве
Ранее 13.12.2024 12:25 Мск Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийствах экс-силовика
Ранее 10.12.2024 09:29 Мск Суд оставил под стражей экс-милиционера Боровика, обвиняемого в групповом убийстве
Ранее 30.05.2024 10:55 Мск Уральскому экс-полицейскому Соболю продлили арест в деле об убийстве 20-летней давности
Ранее 24.05.2024 14:25 Мск В СК прокомментировали дело экс-милиционеров, которым вменяют ряд убийств в Екатеринбурге
Ранее 21.05.2024 11:38 Мск В Екатеринбурге арестованы экс-милиционеры, которым вменяют тройное убийство

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети