Дело главы "милицейской" ОПГ из Екатеринбурга Соболя вернули прокурору

Уголовное дело экс-начальника ОБНОН Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя возвращено прокурору. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

По версии обвинения, Соболь организовал и возглавил преступную группу. К участию в банде он привлек двух оперуполномоченных УВД Кировского района, один из которых вовлек в нее еще двоих соучастников. Всего на счету ОПГ 11 доказанных убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия.

В сентябре 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Соболя виновным. Ему было назначено 16 лет колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, приговор был обжалован самим Владиславом Соболем и его адвокатом. Также было подано апелляционное представление прокурора.

В итоге областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор районного суда и вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Кроме этого, Соболю продлен срок содержания под стражей до 21 марта 2026 года.

Напомним, что прошлой осенью был вынесен приговор и другим членам "милицейской" ОПГ.