21 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор проверил организацию питания в 430 школах Среднего Урала

С начала учебного года специалисты Роспотребнадзора проверили 430 школ Свердловской области для выявления нарушений организации питания детей. Как отмечают в ведомстве, чаще всего в учебных учреждениях допускают нарушения требований к качеству и безопасности пищевого сырья, пищевых продуктов и полуфабрикатов.

Специалисты также выявили нарушения технологии приготовления блюд, ведения документации на пищеблоке, несоблюдение режимных вопросов работы пищеблока. Помимо этого, персонал пищеблока нередко пренебрегает медосмотром, либо нарушая сроки прохождения, либо не проходя всех необходимых врачей.

Управление Роспотребнадзора уже приняло меры административного воздействия:

  • оставлены протоколы об административном правонарушении
  • назначены штрафы
  • выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
  • выданы предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и о приостановке реализации продукции и др. .

В ведомстве добавили, что контроль качества питания в детских организациях является приоритетом работы Управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в конце прошлого года произошло массовое отравление учеников в школе-интернате "Свердловский кадетский корпус им. капитана 1 ранга М.В. Банных". В октябре также был вынесен приговор заведующей производством столовой МАОУ СОШ Nº 178, нарушение санитарно-эпидемиологических правил которой привело к массовому отравлению. Норовирус был диагностирован у 5 человек, острая кишечная инфекция у одного и острый гастроэнтерит у 23 человек.

Теги: Роспотребнадзор, школа, питание, проверка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

