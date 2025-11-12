В кадетской школе на Урале массово отравились ученики

На Среднем Урале произошло массовое отравление учеников кадетской школы. Сейчас в ситуации разбираются прокуроры и санврачи.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об ухудшении здоровья детей, обучающихся в школе-интернате "Свердловский кадетский корпус им. капитана 1 ранга М.В. Банных". По предварительным данным, за медпомощью с жалобами, в том числе на рвоту и недомогание, обратились несколько учащихся.

Сейчас сотрудники Сысертской межрайонной прокуратуры изучают документацию по организации питания. Также изучается документация по закупке продуктов.

Точное количество заболевших будет установлено в ходе проверки. Кроме этого, Роспотребнадзор проводит мероприятия в столовой образовательного учреждения.