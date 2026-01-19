В новые учебники по географии включат работу с ИИ

Новый единый учебник по географии для 5-11-х классов, который готовится Русским географическим обществом, будет делать упор на углубленное изучение России и содержать задания с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Конкретики он не сообщил, но сказал, что в учебнике будет "изучение современных технологий". Также "должно быть много красивых картинок, они должны иметь способность оживать, показывая реальность". Насколько можно понять, для изучения географии детей отошлют в интернет, а системное понимание предмета подменится разглядыванием картинок и обращением к ИИ, который, по заявлениям властей, никогда не заменит живого учителя. Однако ИИ будет все больше внедряться в образование.

В то же время можно приветствовать позицию авторов новых учебников, что детям нужно прежде всего изучать собственную страну, а не зарубежные государства. В нынешних учебниках делается упор на изучение других стран, из-за чего школьники часто лучше знают столицы экзотических островных государств Карибского бассейна, чем российские регионы Сибири и Дальнего Востока, отметил Гуров. Ранее сообщалось, что 80% молодежи не знают, куда впадает Волга, что возмущало председателя СПЧ Валерия Фадеева. В этих условиях переориентация на Россию просто необходима, ведь география в значительно степени формирует национальную идентичность наравне с историей и обществознанием, считает Гуров. При этом он упрекнул "советскую традицию" в том, что при изучении географии акцент делался на других странах.

Он также добавил, что учебник по географии впервые создается под эгидой общественной организации и на основе широкого общественного обсуждения.

По поручению президента РФ Владимира Путина, должна быть разработана единая государственная линейка школьных учебников по географии. Однако президент РГО Сергей Шойгу ранее сообщил, что это будет сделано только к 2028 году. Новый учебник географии будет государственным, исключительные права на него будут полностью принадлежать государству.

Проблема географии в российских школах связана с тем, что по ней очень мало учителей - около 30 тысяч на 40 тысяч школ. То есть в каждой четвертой школе не хватает учителя географии, которую ведет другой учитель. Сам предмет проходится по остаточному принципу, а географию почти никто не сдает на ЕГЭ (всего 3% от общего количества выпускников школ в 2025 году с низким средним баллом 55 из 100). В результате российские дети ее просто не знают, хотя этот предмет имеет мировоззренческое значение и формирует культурный уровень человека, говорит Фадеев.