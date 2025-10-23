Президент России предложил объявить 2027-ой Годом географии

Президент России Владимир Путин выступил с предложением объявить 2027 год в стране Годом географии. Об этом он заявил во время съезда Русского географического общества.

"С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии. Она важна для нас и с политической точки зрения", - отметил глава государства.

Он также добавил, что в этом году главным событием может стать как закрепление новых карт России, так и открытие музея географии. Помимо этого, в 2027 году страна будет отмечать 200 лет со дня рождения российского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского и первого председателя Русского географического общества великого князя Константина, а также 330 лет с момента открытия Камчатки русскими первопроходцами.