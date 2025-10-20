20 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.ru

В России напишут учебник географии, не вызывающий "чувства вины"

В России уже через три года, в 2028-ом, появится новый учебник географии. Руководит его созданием первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Николай Касимов. Президент РГО Сергей Шойгу полагает, что новые учебники будут "совсем не такие, как раньше".

"Тогда всё было и скучно, и поверхностно, и местами даже наивно политизировано. Помню, в одном старом учебнике о Забайкалье писали: "Лесов тут нет, потому что все вырубили браконьеры и продали". А в другом – что "вся территория загрязнена нефтедобычей, жить невозможно, можно работать только вахтой", - сказал ТАСС Шойгу.

По его мнению, такое читать детям нельзя.

"География должна пробуждать интерес и гордость, а не чувство вины. Задача Русского географического общества – чтобы люди сначала увидели, а потом полюбили свою страну: свою область, город, деревню. Поэтому мы поддерживаем региональные учебники, когда ребята изучают не абстрактные материки, а свои места, и открывают их заново", - добавил президент РГО.

Теги: Сергей Шойгу, учебник, география


