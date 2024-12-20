Уже половина россиян не знают, куда впадает Волга

Половина россиян не смогли ответить на вопрос, куда впадает Волга, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные ВЦИОМ. Причем большей частью это молодые поколения.

Отмечается, что чем старше люди, тем лучше они отвечают на этот вопрос. На прошлой неделе глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что по просьбе Совета ВЦИОМ провел опрос, в котором задавал элементарные вопросы по школьной программе. И выяснилось, что только 18% людей в возрасте от 18 до 24 лет, то есть вчерашних школьников, знают, что Волга впадает в Каспийское море. Среди старшего поколения это 60-70%.

Он отмечает, что в школе фактически нет выпускных экзаменов по предметам, так как ЕГЭ - это вступительные. А их нужно всего два-три. Остальные предметы практические не изучаются в школе, а знания школьников по ним почти никак не контролируются. В результате после школы у людей огромные провалы в знаниях.