Екатеринбург посетили более 2 млн туристов в 2025 году

В 2025 году Екатеринбург посетили 2,25 млн туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

По данным "СберАналитики", на которые ссылается мэр, их траты превысили 23,1 млрд рублей. В сравнении с 2024 годом турпоток в столицу Урала вырос на 22%.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будет создан главный туристический сайт города. Кроме этого, в Историческом сквере хотят установить информационный центр для туристов.

Напомним, в конце прошлого года из Екатеринбурга запустили автобусный маршрут до Москвы.