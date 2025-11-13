В Екатеринбурге разработают главный туристический сайт города

В Екатеринбурге будет создан главный туристический сайт города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас проект находится в стадии разработки. На сайте горожане и гости уральской столицы могут выбрать отель, точку питания, ознакомиться с достопримечательностями, экскурсиями и афишей событий. Ожидается, что презентация сайта состоится на форуме "Города России", который пройдет в Екатеринбурге в конце ноября.

Также на этой неделе в город приедут туристические блогеры из Москвы и Санкт-Петербурга. А в следующем году планируется продолжить совместную работу с ТИЦ других городов и размещение социальной рекламы, разработку видеоконтента и сувенирной продукции.

Ранее стало известно, что в Историческом сквере Екатеринбурга хотят установить информационный центр для туристов.