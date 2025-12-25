Из Екатеринбурга запускают автобусный маршрут до Москвы

Начиная с этой субботы - 27 декабря с Северного автовокзала Екатеринбурга можно будет доехать до Москвы автобусом. Об этом сообщает пресс-служба автовокзала.

Долгожданный автобусный маршрут №10062 "Екатеринбург - Москва (Котельники АВ)" пустят по новой скоростной автодороге М-12. Отправление запланировано на 22.10, а прибытие в столицу - на 16.30 следующего дня.

Рейсы выполняет ИП Коротченко Руслан Витальевич на комфортабельных туристических автобусах. Стоимость проезда составит 4,8 тыс. рублей. Доплата за багаж - еще 400 рублей.