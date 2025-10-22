В Историческом сквере Екатеринбурга хотят установить информационный центр для туристов

В Екатеринбурге может появиться еще один туристский информационный центр (ТИЦ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сейчас ведется предварительная работа по возможной установке нестационарного ТИЦ в Историческом сквере. По данным мэрии, сегодня в уральской столице работает четыре городских туристских информационных центра. Они находятся в креативном кластере "Домна", Музее истории Екатеринбурга, возле стелы "Европа-Азия" на 17-м километре Ново-Московского тракта и в Водонапорной башне на Плотинке.

Задачей предстоящих лет станет расширение ТИЦ по городу. Кроме этого, планируется и расширение сети биотуалетов. А чтобы повысить привлекательность Екатеринбурга для въездного туризма, рассматривается возможность дополнительного перевода турнавигации на китайский язык.

