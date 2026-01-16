16 Января 2026
Экономика
Фото: Накануне.RU

Для пассажиров РЖД вступает в силу сразу несколько изменений

"Российские железные дороги" готовят целый пакет изменений для пассажиров, начиная с 2026 года.

Стоимость билетов возрастёт, особенно сильно увеличится цена в летний период. Например, самые высокие индексы ожидаются с мая по сентябрь — от 11 до 20%. Увеличились расходы на дополнительные удобства в вагонах повышенной комфортности, включая комплект белья, пледы и дорожные наборы.

Также в текущем году будет внедрена новая система посадки в поезда, основанная на распознавании лиц пассажиров. Это нововведение пока планируется вводить постепенно, сначала на некоторых популярных маршрутах. Дети до 14 лет больше не смогут путешествовать за границу по свидетельствам о рождении — обязательным документом становится загранпаспорт.

Эти изменения касаются всех категорий пассажиров и направлены на повышение качества обслуживания и безопасности передвижения, сообщают "Известия".

Тем временем, "Российские железные дороги" четвертый год подряд фиксируют снижение грузоперевозок. Из документов компании следует, что это происходит из-за усиления санкций, ударивших по экспорту, и замедления экономики.

