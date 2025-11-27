РЖД обсуждает с банками облегчение долгового бремени в 2026 году

Правительство России ищет пути помощи "Российским железным дорогам" (РЖД) в решении проблемы долга, объем которого составляет 4 трлн руб. ($50,8 млрд).

По словам министра финансов Антона Силуанова, компания ведет работу с кредитными организациями по реструктуризации своих обязательств. Среди рассматриваемых вариантов поддержки — повышение цен на грузоперевозки, увеличение государственных субсидий и налоговые льготы. Хотя возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не исключена, глава Минфина напомнил, что фонд имеет строго целевое назначение, сообщает Forbes.

Также стало известно о более радикальных мерах, которые пока не выносились на уровень правительства. Одна из них — конвертация 400 млрд руб. долга в акции компании, что позволило бы сэкономить около 64 млрд руб. только на процентных платежах в течение трех лет.