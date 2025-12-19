РЖД продаст небоскреб в Москва-Сити из-за долгов

Кабмин России поручил "Российским железным дорогам" выставить на продажу 62-этажный комплекс Moscow Towers в "Москва-Сити".

Цель — направить средства на погашение части большого долга госкомпании, который оценивается примерно в $50 млрд. Решение было принято после того, как правительство отклонило просьбу РЖД о бюджетной помощи в 200 млрд руб.

Выручка от продажи небоскреба, купленного в 2024 году за 193,1 млрд руб., должна помочь избежать резкого роста тарифов на грузоперевозки, сообщает Reuters.

Госкомпания могла потратить на башню всю чистую прибыль в 2024 году - 170,1 млрд руб.

Ранее стало известно о более радикальных мерах, которые пока не выносились на уровень правительства. Одна из них — конвертация 400 млрд руб. долга в акции РЖД, что позволило бы сэкономить около 64 млрд руб. только на процентных платежах в течение трех лет.