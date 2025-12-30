"РЖД" резко сократят расходы на вагоны и локомотивы из-за убытков и долгов

"Российские железные дороги" второй год подряд резко сокращают инвестиционную программу.

Это связано с ухудшением финансового положения компании, по которому ударил сильнейший за 15 обвал грузоперевозок. В предстоящем году на инвестиции "РЖД" потратят 713,6 млрд руб. По сравнению с текущим годом (890,9 млрд руб.) инвестиционная программа компании уменьшится на четверть, а если сравнивать с 2024 годом (1,5 трлн руб.) — более чем вдвое, сообщает РБК.

Расходы на закупку вагонов и локомотивов составят 161,7 млрд руб., что на 37% меньше, чем было заложено в бюджет "РЖД" на уходящий год (257,2 млрд руб.). Финансирование железнодорожных строек уменьшится на 20% — 182,2 млрд руб. против 225,6 млрд.

По итогам 9 месяцев текущего года компания впервые за пять лет получили чистый убыток — 4,4 млрд руб. Из-за проблем с финансами компания отправила часть работников в неоплачиваемый отпуск, а в октябре запустила сокращение персонала.

Ранее кабмин России поручил "Российским железным дорогам" выставить на продажу 62-этажный комплекс Moscow Towers в "Москва-Сити".