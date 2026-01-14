14 Января 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале жители очередного города осталась без отопления в сильные морозы

17 многоквартирных домов в Богдановиче остались без отопления из-за аварии на теплосетях, произошедшей в южной части города минувшей ночью. Повреждение трубопровода уже локализовали, однако работы продолжаются. В это время за окном температура воздуха продолжает опускаться ниже минус 30 градусов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на место незамедлительно выехали специалисты, которые и сейчас продолжают работать в усиленном режиме. По словам градоначальника Олега Нейфельда, подачу горячей воды удалось восстановить. В городе собралась комиссия по ЧС.

К 07.20 по местному времени без отопления оставалось шесть домов, система была запущена, как и нагрев теплоносителя. К 08.00 отопление дали еще в два дома.

"Обнаружено место прорыва в системе. Привлечена дополнительная техника для устранения проблемы. Работы продолжаются в усиленном режиме. Руководители служб находятся на работе и координируют действия", - написал глава Богдановича в социальных сетях.

Отметим, что жители уже трех свердловских городов этой зимой оставались без отопления в сильные морозы из-за коммунальных аварий. В декабре в Серове пришлось вводить режим повышенной готовности из-за аварии на местной котельной ООО "Вертикаль". Тогда 17 тыс. горожан остались без отопления в минус 33 градуса. Прокуратура организовала проверку по ситуации, а в СКР возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ.

Позднее, уже в новогодние праздники, в Кушве из-за аварии на теплотрассе была остановлена котельная, что привело к прекращению отопления части жилого сектора города, где проживает до 11 тысяч человек.

Теги: Богданович, коммунальная авария. отопление


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

