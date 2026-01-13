13 Января 2026
в россии
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Замдиректора департамента молодежной политики Свердловской области стал бывший участник СВО

Заместителем директора департамента молодежной политики Свердловской области назначен Василий Берсенев. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, указ об этом подписал губернатор Денис Паслер.
Берсенев является финалистом региональной обучающей программы "Управленческие кадры Урала". Участвовал в специальной военной операции и координировал работу саперных групп, обеспечивая продвижение подразделений.

После возвращения из зоны СВО уроженец Режа возглавлял спортивную школу и занимался патриотическим воспитанием молодежи. К своим новым обязанностям Василий Берсенев приступает с сегодняшнего дня, 13 января.

Напомним, департамент молодежной политики Свердловской области был ликвидирован в 2018 году после громкого скандала с откровениями его бывшей главы Ольги Глацких, но затем создан заново в ноябре 2024 года. В июне 2025 года его директором был назначен Денис Протасов.

Теги: департамент, заместитель, СВО, назначение, молодежь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

