Для молодежной политики Свердловской области создан отдельный департамент

На Среднем Урале создан департамент молодежной политики Свердловской области. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, указом реорганизовано областное министерство образования и молодежной политики. Департамент молодежной политики Свердловской области выделяется в отдельный орган власти. Ему передаются полномочия и функции в сферах реализации прав молодежи и патриотического воспитания уральцев.

В свою очередь, региональный Минобр будет официально называться "министерство образования Свердловской области". Согласно указу, при реорганизации должна быть обеспечена преемственность кадров.

Как утверждает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, главный кандидат на должность директора департамента молодежной политики – замминистра образования Денис Протасов.