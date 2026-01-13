"РЖД" заявили о рекордном за 16 лет обвале перевозок грузов

"Российские железные дороги" четвертый год подряд фиксируют снижение грузоперевозок.

Из документов компании следует, что это происходит из-за усиления санкций, ударивших по экспорту, и замедления экономики. По итогам 2025 года погрузка на сети "РЖД" сократилась еще на 5,6%, до 1,1116 млрд тонн. Это самый низкий показатель с 2009 года. Из 15 категорий грузов, включенных в статистику монополии, в минусе оказались 13. Перевозки угля — главного груза РЖД — упали на 2,1%, древесины — на 5,9%, стройматериалов — на 10,5%, зерна — на 12,2%.

Кроме того, на 5% упали перевозки нефти и нефтепродуктов. Объемы погрузки промышленного сырья обвалились на 16% год к году, черных металлов — на 17,7%, прочих грузов, в том числе контейнерных — на 7,3%.

