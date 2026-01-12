12 Января 2026
в россии
Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Экс-заммэра Нефтеюганска Павел Гусенков отозвал иск с требованием восстановить его на работе

Экс-заммэра Нефтеюганска Павел Гусенков отозвал иск с требованием восстановить его на работе. Ранее чиновника уволили в связи с утратой доверия, сообщает Neft.

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов уволил своего заместителя Павла Гусенкова после ареста.

Как сообщало Накануне.RU, Гусенкова арестовали после обысков в мэрии. Официально его обвиняли в превышении должностных полномочий. Вопросы к нему появились из-за реализации активов сети муниципальных аптек "Фармация".

Чиновник не согласился с увольнением и подал в суд иск с требованием восстановить его в должности. При этом еще до первого заседания по делу Гусенков ходатайствовал об отзыве своего заявления и прекращении производства.

Теги: Павел Гусенков, утрата доверия


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2025 13:30 Мск Первый вице-мэр Нефтеюганска, уволенный из-за утраты доверия, решил восстановиться через суд
Ранее 22.10.2025 16:21 Мск Вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова требуют уволить в связи с утратой доверия
Ранее 21.10.2025 15:31 Мск Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов отстранил своего арестованного первого заместителя Павла Гусенкова

