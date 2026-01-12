Экс-заммэра Нефтеюганска Павел Гусенков отозвал иск с требованием восстановить его на работе

Экс-заммэра Нефтеюганска Павел Гусенков отозвал иск с требованием восстановить его на работе. Ранее чиновника уволили в связи с утратой доверия, сообщает Neft.

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов уволил своего заместителя Павла Гусенкова после ареста.

Как сообщало Накануне.RU, Гусенкова арестовали после обысков в мэрии. Официально его обвиняли в превышении должностных полномочий. Вопросы к нему появились из-за реализации активов сети муниципальных аптек "Фармация".

Чиновник не согласился с увольнением и подал в суд иск с требованием восстановить его в должности. При этом еще до первого заседания по делу Гусенков ходатайствовал об отзыве своего заявления и прекращении производства.