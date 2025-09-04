Прокуратура запросила условный срок для отца детей, погибших от отравления дихлофосом

Прокуратура запросила условный срок для отца четверых детей, погибших от дихлофоса в красноярском селе Красная Сопка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, представленные доказательства в суде показали его виновность.

Дмитрию Виноградову предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности четырем лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Прокурор попросил суд приговорить его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, в сентябре прошлого года двое взрослых и четверо детей поступили в больницу с отравлением. Сперва пострадавшие подозревали, что отравились курицей или пельменями. Мужчина и женщина, которая на тот момент была беременной, выжили. Детей спасти не удалось. Сперва погибла шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день - 11-летняя и 12-летняя девочки.

Однако позже стало известно, что семья отравилась дихлофосом. Результаты судебно-химической экспертизы показали, что четверо несовершеннолетних умерли в сентябре прошлого года от отравления инсектицидами.

2 февраля 2025 года в семье умер пятый ребенок. Он находился на грудном вскармливании и скончался спустя три месяца после рождения. Предварительно установлено, что вечером мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью женщина обнаружила, что ребенок не дышит. Медики констатировали смерть младенца - он задохнулся рвотными массами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).