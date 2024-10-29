На посуде в доме погибших детей под Красноярском найдено средство от насекомых

На посуде семьи, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае, обнаружено инсектицидное средство, сообщает СУ СКР по региону. Это показали результаты экспертиз.

"По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах", - заявили в СК.

Приоритетная версия следствия отравления детей на данный момент – попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства.

Ранее представитель новосибирского производителя средств от насекомых, чья продукция была найдена в доме у отравившейся семьи в Красноярском крае, был допрошен в качестве следователя. Продукцию с завода изъяли для исследований.

Напомним, семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. В тот же день в больнице умерли два ребенка — девочка 6 лет и мальчик 13 лет, 22 сентября в реанимации скончалась девочка 11 лет, в ночь на 23 сентября — девочка 12 лет. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя 23 сентября. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.

Из дома отравившейся семьи на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. Одной из версий случившегося называли отравление дихлофосом. Также сообщалось, что четверо детей отравились средством для травли мух.