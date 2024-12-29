Погибшие от отравления под Красноярском дети более 10 часов дышали инсектицидами

Погибшие от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более 10 часов непрерывно получали в организм токсичное средство. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов.

"Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. [Это] все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10-13 часов", – сообщил Кротов.

По данным эксперта-криминалиста, токсическое средство (пиретроиды) могли попасть в организм детей несколькими путями.

"Всасывание через кожу и слизистые при соприкосновении с загрязненными инсектицидным средством предметами обстановки, одежды, постельным бельем и так далее. Ингаляционным способом – вдыхание влажного воздуха, в том числе паров, содержащих инсектицидное средство. <…> Через желудочно-кишечный тракт – при употреблении воды, пищевых продуктов, загрязненных инсектицидным средством", – пояснил Кротов.

Напомним, семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. В тот же день в больнице умерли два ребенка — девочка 6 лет и мальчик 13 лет, 22 сентября в реанимации скончалась девочка 11 лет, в ночь на 23 сентября — девочка 12 лет. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя 23 сентября. Мама четверых детей была беременна пятым ребенком, его удалось спасти.

Из дома отравившейся семьи на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. В октябре СК сообщил, что на посуде семьи обнаружено инсектицидное средство.