В семье погибших от отравления детей под Красноярском родился здоровый мальчик

Мальчик родился в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом погибли четыре ребенка.

Новорожденный здоров, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Семья переехала из Красной Сопки в соседний населенный пункт. При этом дом они не продавали. В прокуратуре добавили, что проверят патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ.

Напомним, семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. В тот же день в больнице умерли два ребенка — девочка 6 лет и мальчик 13 лет, 22 сентября в реанимации скончалась девочка 11 лет, в ночь на 23 сентября — девочка 12 лет. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя 23 сентября. Мама четверых детей была беременна пятым ребенком, его удалось спасти.

Из дома отравившейся семьи на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. В октябре СК сообщил, что на посуде семьи обнаружено инсектицидное средство. Приоритетная версия следствия отравления детей на данный момент – попадание в организм детей компонентов данного средства.