Ленинский районный суд Перми начал заочное рассмотрение дела экс-главы фонда "Содействие — XXI век"

Ленинский районный суд Перми начал заочное рассмотрение дела бывшего руководителя фонда "Содействие — XXI век" Елены Найдановой, обвиняемой в растрате чужого имущества в особо крупном размере и находящейся в международном розыске, сообщили Накануне.RU в суде.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Перми признал бывшего краевого вице-премьера Елену Лопаеву виновной в растрате в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима. Также она была оштрафована на 500 тыс. руб. Лопаеву взяли под стражу в зале суда.

Свою вину экс-чиновница не признала.

По версии следствия, деньги похищались под видом оплаты договоров на оказание различных услуг - например проведение праздника Масленицы или Дня Защитника Отечества. Однако фактически мероприятия не проводились, а руководители компаний-подрядчиков передавали средства с личных счетов на подконтрольные злоумышленницам структуры, взимая процент за свои услуги.

Вторая обвиняемая - Елена Найданова, скрылась от суда и сейчас находится в розыске. Сообщалось, что она может находиться во Франции.