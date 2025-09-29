ВС Дании подняли в воздух истребитель из-за сообщений о БПЛА

Истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море из-за сообщений о БПЛА, передает телеканал TV2.

Полиция Борнхольма подтвердила, что в воскресенье истребитель "сначала пролетел в одну сторону над островом, а потом в другую обратно". В тот же день поступило много сообщений от жителей о беспилотниках.

В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, пишет РИА Новости.

Напомним, чиновники в Европейском союзе предупредили Россию о том, что страны Североатлантического альянса готовы ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всеми силами. Они готовы применять силу и сбивать технику. Сообщалось, что во время встречи в Москве послы Франции, Великобритании и Германии выразили обеспокоенность по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии. Европейские политики опасаются насчет эскалации конфликта между странами НАТО и Москвой.

НАТО и МИД Эстонии обвинили российские ВВС в нарушении воздушного пространства. В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России (в августе Эстония выслала из страны российского дипломата), чтобы вручить ноту протеста. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.