Паслер назначил нового главу Красноуфимска: предыдущего проверяли силовики

Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы Красноуфимска.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Паслер подписал соответствующее распоряжение. Ладейщиков приступит к исполнению обязанностей с завтрашнего дня, 26 сентября.

Юрий Ладейщиков родился в 1977 году в Красноуфимске. Больше 10 лет работал в Красноуфимском профессиональном училище, пройдя путь от мастера до замдиректора по производственному обучению. Также возглавлял комитет по делам молодежи Красноуфимска, а до настоящего времени был заместителем главы администрации городского округа по социальной политике.

Ранее стало известно, что глава Красноуфимска Михаил Конев попал в поле зрения правоохранительных органов, силовики начали проверку в отношении мэра. Перед этим суд арестовал главу городской думы Анатолия Худякова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.