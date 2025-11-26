26 Ноября 2025
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

СМИ: Гордума поддержала кандидатуру Ладейщикова на пост мэра Красноуфимска

Депутаты думы Красноуфимска практически единогласно поддержали назначение мэром врио главы Юрия Ладейщикова.

Заседание состоялось сегодня. Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на осведомленный источник, за кандидатуру Ладейщикова проголосовало 16 из 17 присутствующих депутатов. По его словам, на нового градоначальника уже возлагают надежды в резиденции губернатора, так как давно следует разобраться с протестными настроениями в Красноуфимске.

В гордуме Накануне.RU информацию не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что официальное решение будет готово завтра.

Напомним, что карьера бывшего градоначальника Михаила Конева резко прервалась в сентябре. 25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы Красноуфимска, а Конева, покинувшего пост, вскоре задержали, а на прошлой неделе продлили арест до декабря.

Ранее стало известно, что Михаил Конев попал в поле зрения правоохранительных органов, силовики начали проверку в отношении мэра. Перед этим суд арестовал главу городской думы Анатолия Худякова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Теги: Красноуфимск, Юрий Ладейщиков, кандидат, мэр, дума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.11.2025 15:36 Мск Экс-мэру Красноуфимска продлили арест до конца декабря
Ранее 27.09.2025 16:09 Мск Экс-главу Красноуфимска арестовали
Ранее 26.09.2025 14:26 Мск Бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева задержали
Ранее 25.09.2025 14:23 Мск Паслер назначил нового главу Красноуфимска: предыдущего проверяли силовики
Ранее 02.07.2025 16:05 Мск Силовики проверяют работу главы Красноуфимска Михаила Конева

