СМИ: Гордума поддержала кандидатуру Ладейщикова на пост мэра Красноуфимска

Депутаты думы Красноуфимска практически единогласно поддержали назначение мэром врио главы Юрия Ладейщикова.

Заседание состоялось сегодня. Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на осведомленный источник, за кандидатуру Ладейщикова проголосовало 16 из 17 присутствующих депутатов. По его словам, на нового градоначальника уже возлагают надежды в резиденции губернатора, так как давно следует разобраться с протестными настроениями в Красноуфимске.

В гордуме Накануне.RU информацию не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что официальное решение будет готово завтра.

Напомним, что карьера бывшего градоначальника Михаила Конева резко прервалась в сентябре. 25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы Красноуфимска, а Конева, покинувшего пост, вскоре задержали, а на прошлой неделе продлили арест до декабря.

Ранее стало известно, что Михаил Конев попал в поле зрения правоохранительных органов, силовики начали проверку в отношении мэра. Перед этим суд арестовал главу городской думы Анатолия Худякова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.