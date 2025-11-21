Экс-мэру Красноуфимска продлили арест до конца декабря

Бывшему мэру Красноуфимска Михаилу Коневу продлили срок содержания под стражей. Такое решение вынес суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Конев обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. В сентябре экс-чиновника арестовали до 24 ноября 2025 года.

Сегодня следствие вышло с ходатайством о продлении ареста. Изучив материалы, Красноуфимский районный суд продлил Михаилу Коневу содержание под стражей до 25 декабря 2025 года.

Напомним, что еще до ареста Конева в Красноуфимске был назначен новый мэр. Исполняющим полномочия главы стал Юрий Ладейщиков.