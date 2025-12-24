Бывшего мэра Красноуфимска оставили под арестом

Суд оставил под арестом бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева. В СИЗО он будет находиться до конца января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Конев обвиняется сразу по трем статьям УК РФ – "Превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности", "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права на жилое помещение" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

Арест экс-мэра заканчивался на этой неделе, 25 декабря. Следствие вышло с ходатайством о продлении Михаилу Коневу срока содержания под стражей. В итоге Красноуфимский районный суд продлил арест до 25 января 2026 года.

Напомним, в ноябре дума Красноуфимска единогласно поддержала назначение мэром Юрия Ладейщикова, который исполнял обязанности главы с сентября.