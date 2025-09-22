Кабмин России одобрил "круглогодичный" призыв в армию

Правительство России собирается поддержать законопроект об изменении порядка призыва на военную службу.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом соответствующего отзыва кабмина, получившего в понедельник одобрение на комиссии по законопроектной деятельности.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Глава этого комитета Андрей Картаполов считает новацию нужной. Сегодня, 22 сентября, замначальника ГОМУ Генштаба армии России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв в армию пройдёт с 1 октября по 31 декабря, а решение о направлении призывника в войска будет действовать год.