В армию России призовут 261 тысячу новобранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026-ом в армию на срочную службу.

Призыв продлится с 1 января по 31 декабря 2026 г. В армию отправятся срочники в возрасте от 18 до 30 лет. Всего в войска за год уедет 261 тыс. новобранцев, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Глава этого комитета Андрей Картаполов считает новацию нужной. 22 сентября 2025 г. замначальника ГОМУ Генштаба армии России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв в армию пройдёт с 1 октября по 31 декабря, а решение о направлении призывника в войска будет действовать год.