Госдума одобрила круглогодичный призыв в армию

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о круглогодичном призыве в армию.

Согласно поправкам, внесенным главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым, теперь призыв граждан на срочную службу будет осуществляться с 1 января по 31 декабря (сейчас он осуществляется дважды в год), а отправка призывников к местам прохождения службы будет проводиться как и прежде - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Картаполов заявил, обосновывая свое предложение, что система медкомиссий, военкоматов и призывных комиссий испытывает неравномерную нагрузку из-за периодичности призывов. С вводом круглогодичного призыва эта нагрузка будет перераспределена.

Также законопроект обязывает призывников являться в военкомат не позднее, чем через 30 дней с момента размещения повестки в электронном реестре.