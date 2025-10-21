Госдума во II чтении приняла законопроект о круглогодичном призыве

Депутаты Госдумы утвердили поправки, узаконивающие в России круглогодичный призыв в армию. Решение принято во II чтении.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и закон "Об альтернативной гражданской службе". Поправки предусматривают, что в указанный период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, пишет РБК.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Глава этого комитета Андрей Картаполов считает новацию нужной. Сегодня, 22 сентября, замначальника ГОМУ Генштаба армии России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв в армию пройдёт с 1 октября по 31 декабря, а решение о направлении призывника в войска будет действовать год.