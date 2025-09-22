Осенний призыв в России пройдёт в прежние сроки, но решение будет действовать год

Замначальника ГОМУ Генштаба армии России вице-адмирал Владимир Цимлянский привёл детали осеннего призыва в армию. Он состоится с 1 октября по 31 декабря. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, где призыв идёт с 1 ноября по 31 декабря.

Мероприятия осеннего призыва, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции. Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов начнутся с 15 октября. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только в России.

"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Не менее трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой, по окончании обучения будут направлены в войска", - цитирует Цимлянского пресс-служба Минобороны.

Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учёта".

"По сути, это база данных россиян, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии. В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников", - сказал Цимлянский.

Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация о их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (вручённых) повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к призывникам применят временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.

"От напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы. Ещё одной особенностью является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия – если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для её прохождения в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - сказал офицер.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Нововведение может вступить в силу с начала 2026 года.